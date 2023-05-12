Вест Хэм – АЗ, Фиорентина – Базель: видео голов и обзор полуфиналов ЛК с крутыми камбеками
10:22 - Читати українською
Состоялись первые полуфинальные поединки Лиги конференций 2022/23. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Лига конференций, 1/2 финала
Вест Хэм – АЗ – 2:1
Голы: Бенрама, 66 (п.), Антонио, 76 – Райндерс, 41
Фиорентина – Базель – 1:2
Голы: Кабрал, 25 – Диуф, 71, Зекири, 90+3
АЗ удалось открыть счет в конце первого тайма благодаря четкому дальнему выстрелу Райндерса. Но Вест Хэм отыгрался – Бенрама реализовал пенальти, а Антонио удачно сыграл на добивании. 2:1! Лондонцы до сих пор непобедимы в этом турнире.
Вест Хэм в первом полуфинале Лиги конференций оформил камбек из АЗ, Базель вырвал сенсационную победу у Фиорентины
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