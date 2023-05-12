Лига конференций, 1/2 финала

Вест Хэм – АЗ – 2:1

Голы: Бенрама, 66 (п.), Антонио, 76 – Райндерс, 41

Фиорентина – Базель – 1:2

Голы: Кабрал, 25 – Диуф, 71, Зекири, 90+3

АЗ удалось открыть счет в конце первого тайма благодаря четкому дальнему выстрелу Райндерса. Но Вест Хэм отыгрался – Бенрама реализовал пенальти, а Антонио удачно сыграл на добивании. 2:1! Лондонцы до сих пор непобедимы в этом турнире.

Матч во Флоренции проходил по очень похожему сценарию. Кабрал забил до перерыва, но Базель оформил сенсационный камбек, отметившись победным голом аж на 90+3 минуте. Ответные матчи состоятся 18 мая.

Вест Хэм в первом полуфинале Лиги конференций оформил камбек из АЗ, Базель вырвал сенсационную победу у Фиорентины