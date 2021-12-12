Верона – Аталанта – 1:2 – відео голів та огляд матчу
18:42 - Читать на русском
Верона поступилася Аталанті у 17 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Верона – Аталанта.
У минулому сезоні Верону називали Аталантою "на мінімалках" через схожий ігровий стиль. Ігор Тудор, який замінив Івана Юріча, кардинально нічого не міняв, але додав свої налаштування у командні механізми.
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Найбільше від цього виграв Джованні Сімеоне. Аргентинець, відкривши рахунок, забив свій 12-й гол у нинішньому сезоні Серії А. Зрештою, Аталанта зуміла і відігратися, і вирвати перемогу. Бергамаски бодай тимчасово піднялися у топ-3.
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