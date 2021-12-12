У минулому сезоні Верону називали Аталантою "на мінімалках" через схожий ігровий стиль. Ігор Тудор, який замінив Івана Юріча, кардинально нічого не міняв, але додав свої налаштування у командні механізми.

Аталанта виграла 6 матч поспіль у Серії А – Маліновський наближається до Скудетто, вихід екс-динамівця не допоміг

Найбільше від цього виграв Джованні Сімеоне. Аргентинець, відкривши рахунок, забив свій 12-й гол у нинішньому сезоні Серії А. Зрештою, Аталанта зуміла і відігратися, і вирвати перемогу. Бергамаски бодай тимчасово піднялися у топ-3.