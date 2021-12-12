Верона уступила Аталанту в 17 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Верона – Аталанта.

В прошлом сезоне Верону называли Аталантой "на минималках" из-за похожего игрового стиля. Игорь Тудор, заменивший Ивана Юрича, кардинально ничего не менял, но добавил свои настройки в командные механизмы.

Аталанта выиграла 6 матч подряд в Серии А – Малиновский приближается к Скудетто, выход экс-динамовца не помог

Больше всего от этого выиграл Джованни Симеоне. Аргентинец, открыв счет, забил свой 12-й гол в нынешнем сезоне Серии А. В конце концов Аталанта сумела и отыграться, и вырвать победу. Бергамаски хотя бы временно поднялись в топ-3.