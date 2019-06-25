Вернидуб вів переговори з європейським клубом і не розглядатиме пропозиції з Росії, – ТаТоТаке

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб міг працевлаштуватися у європейському чемпіонаті.

"Вернидуб зараз відпочиває у Запоріжжі. Він отримав пропозицію та їздив на 3 дні на перемовини у країну з Європи. Тренер підкреслив, що йому необхідний час на переосмислення.

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Він хоче піти в амбітний клуб, який декларує цілі не лише на словах, а також хоче взяти з собою свій тренерський штаб. Пропозицій з Росії він розглядати не буде – як мінімум у найближчому майбутньому", – сказав ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Вернидуб покинув Зорю після закінчення сезону 2018/19. Фахівець провів на чолі луганської команди 8 років.

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