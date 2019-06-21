Вернидуб міг очолити збірну Білорусі

Український спеціаліст Юрій Вернидуб після відходу з Зорі міг почати працювати у збірній Білорусі.

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб контактував з Федерацією футболу Білорусі щодо можливості очолити національну команду цієї країни. Ще одним кандидатом був головний тренер винниківського Руха – Леонід Кучук.

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"Хто конкретно з іноземців пропонував послуги? Контактували, наприклад, з Кучуком і Вернидубом. Але, вважаю, нехай краще Мархель буде працювати з цією збірною", – сказав очільник Федерації футболу Білорусі у коментарі "Пресбол".

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Нагадаємо, Вернидуб покинув Зорю після закінчення сезону 2018/19. Спеціаліст провів у луганській команді 8 років. Наразі тренер перебуває без роботи.