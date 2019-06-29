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"Думаю, мій друг Вася Кобін дасть мені зіграти у Першій лізі", – Кополовець пожартував над новим тренером Миная

15:02 219 Читать на русском
"Думаю, мій друг Вася Кобін дасть мені зіграти у Першій лізі", – Кополовець пожартував над новим тренером Миная
Василь Кобін та Михайло Кополовець / ФК Минай

Граючий спортивний директор Миная Михайло Кополовець прокоментував призначення Василя Кобіна на посаду головного тренера команди.

"У Першій лізі ви мене однозначно побачите на полі. Думаю, мій друг Вася Кобін дасть мені зіграти.

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Чому саме він очолив Минай? У нас закарпатська команда, а він сам із Закарпаття. Ми намагаємось залучати футболістів та тренерів із цього регіону.

Більше того, у Кобіна неймовірний досвід. Він 7 років працював із Луческу, і, може, передасть свій досвід підопічним", – сказав Кополовець FootballHub.

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