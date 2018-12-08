"Я обманювати не хочу, гравцям Арсенала-Київ поки не виплатили нічого", – Грозний

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував поразку від Зорі в 18 турі УПЛ.

"Проти Зорі не можна допускати помилок. Потрібно грати солідно, надійно. Реально розуміємо, що потрібно робити великий обсяг чорнової роботи. Багато хто до цього не готовий. До відбору м'яча у мене є великі претензії. Дали трохи пограти молодим.

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Я зараз працюю в команді, яка ніяк не може конкурувати з Зорею. Я розумію це як тренер. Без фінансування неможливо створити команду Прем'єр-ліги. Дай Бог, щоб все налагодилося.

Нам обіцяли, що перед грою з Зорею виплатять гроші. Було кілька зборів. Поки не виплатили нічого. Я обманювати не хочу. Хочеться, щоб все хлопцям виплатили. Якщо буде фінансова стабільність, то ви побачите зовсім іншу команду навесні.

Сьогодні гравці не відчувають, що вони потрібні. У цій ситуації я вдячний їм за те, що вони взагалі на виїзди їздять. Вчора ми їхали сім годин на "Інтерсіті".

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Реально потрібні кардинальні зміни. В першу чергу, це стабільне фінансування. Плюс серйозне посилення і конкуренція на кожну позицію. Потрібне розуміння для кого і для чого потрібна команда Арсенал-Київ.

Ми приїдемо до Києва і наступного тижня зустрінемося з керівництвом, де приймемо певні стратегічні рішення", – цитує Грозного офіційний сайт Зорі.