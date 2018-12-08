Зоря – Арсенал-Київ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Зоря розгромила Арсенал-Київ в 18-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 18 тур

Зоря – Арсенал-Київ – 3:0

Голи: Караваєв, 36 (пен), Громов, 51, Каменюка, 80

Зоря завдяки позитивним результатам в останніх турах наблизилася до призової трійки в турнірній таблиці чемпіонату України. Сьогодні луганці не відчули проблем з київськими "канонірами".

Зоря розгромила Арсенал-Київ і продовжила свою безпрограшну серію

Таким чином, Зоря набрала 28 очок і закріпилася на 4 місці – до п'єдесталу 8 пунктів. Арсенал-Київ з 8 балами безнадійно розмістився на дні турнірної таблиці.