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Зоря – Арсенал-Київ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

17:53 269 Читать на русском
Зоря – Арсенал-Київ – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Арсенал-Київ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Зоря розгромила Арсенал-Київ в 18-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 18 тур

Зоря – Арсенал-Київ – 3:0

Голи: Караваєв, 36 (пен), Громов, 51, Каменюка, 80

Зоря завдяки позитивним результатам в останніх турах наблизилася до призової трійки в турнірній таблиці чемпіонату України. Сьогодні луганці не відчули проблем з київськими "канонірами".

Зоря розгромила Арсенал-Київ і продовжила свою безпрограшну серію

Таким чином, Зоря набрала 28 очок і закріпилася на 4 місці – до п'єдесталу 8 пунктів. Арсенал-Київ з 8 балами безнадійно розмістився на дні турнірної таблиці.

Україна18 тур

Зоря - Арсенал-Київ: Субота 08 грудня 2018

Зоря
Матч завершено
3 : 0
Арсенал-Київ
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Відеоновини Зоря - Арсенал-Київ Зоря Зоря Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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