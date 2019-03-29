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Вернидуб: Цей формат чемпіонату, який є у нас – це нормально

22:02 88 Читать на русском
Вернидуб: Цей формат чемпіонату, який є у нас – це нормально
Юрій Вернидуб / Футбол 24

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб вважає, що цього сезону боротьба за призові місця в чемпіонаті України стала ще цікавішою.

 

"Минулий матч, коли Динамо здобуло розгромну перемогу? Чесно, я вже забув про той результат, і хлопцям сказав, що його потрібно забути. Все в житті буває. Якщо ми вміємо аналізувати, і будемо психологічно готові, це не буде перешкодою.

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Звичайно, у цьому сезоні боротьба за призові місця в чемпіонаті України стала ще цікавішою, це видно і за тою боротьбою, яка була і за першу шістку. До останнього туру!

Я в тому році говорив, скажу і зараз: той чемпіонат, який є у нас на даний момент, маю на увазі, поділ на дві шістки – це нормально. Він тим і цікавий. Єдине, хотілося б, щоб на матчах було більше глядачів. Думаю, що рано чи пізно вони повернуться на стадіони. Найголовніше, щоб команди показували хорошу гру", – цитує Вернидуба dynamo.kiev.ua.

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Теги
Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб формат УПЛ Зоря - Динамо
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