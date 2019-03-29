Вернидуб: Этот формат чемпионата, который есть у нас – это нормально

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб считает, что в этом сезоне борьба за призовые места в чемпионате Украины стала еще интереснее.

"Прошлый матч, когда Динамо одержало крупную победу? Честно, я уже забыл о том результате, и ребятам сказал, что его нужно забыть. Все в жизни бывает. Если мы умеем анализировать, и будем психологически готовы, это не будет препятствием.

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Конечно, в этом сезоне борьба за призовые места в чемпионате Украины стала еще интереснее, это видно и по той борьбе, которая была и за первую шестерку. До последнего тура!

Я в том году говорил, скажу и сейчас: тот чемпионат, который у нас сейчас, имея в виду, разделение на две шестерки – это нормально. Он тем и интересен. Единственное, хотелось бы, чтобы на матчах было больше зрителей. Думаю, что рано или поздно они вернутся на стадионы. Самое главное, чтобы команды показывали хорошую игру", – цитирует Вернидуба dynamo.kiev.ua.

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