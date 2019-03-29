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Вернидуб розповів про кадрові проблеми Зорі перед матчем з Динамо

14:39 166 Читать на русском
Вернидуб розповів про кадрові проблеми Зорі перед матчем з Динамо
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб розповів про готовність команди до матчу з Динамо.

 

"Сашу Караваєва я вчора бачив під час товариської зустрічі з Металургом. Упевнений, все буде добре. Лікарі збірної і Зорі зробили все можливе. Потрібен час, щоб ці розсічення затягнулися. Нагадаю, що у нього їх два. Завтра він потихеньку почне працювати, а далі будемо дивитися. Якщо зможе грати проти Динамо, то добре. Якщо ні, то будемо шукати альтернативи. Але я вірю в Сашу. Він боєць. І зробить все, щоб бути готовим до гри з Динамо.

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Михайліченко в будь-якому випадку, як ви розумієте, пропустить гру з Динамо. Зараз він відновлюється після мікротравми і потрібно докласти всіх зусиль, щоб до гри зі Львовом він був готовий. У Арвеладзе невелике пошкодження – задня поверхня стегна. Подивимося, що буде далі і що скажуть лікарі, але сподіваюся, що з завтрашнього дня він вже буде в загальній групі.

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Що стосується Артема Громова, то у нього також мікротравма і в загальній групі він поки ще не працює. Тут багато що залежить від нього", – розповів Вернидуб в коментарі офіційному сайту ФК Зоря.

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