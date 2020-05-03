Вернидуб та його Шахтар намагаються здолати одного з лідерів чемпіонату Білорусі – онлайн-відеотрансляція матчу

Шахтар Солігорськ приймає Іслоч у 7-му турі чемпіонату Білорусі. Пряма відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар Солігорськ – Іслоч стартує о 20:00. Команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці – гості посідають 3 місце в чемпіонаті, а підопічні Юрія Вернидуба наразі лише 14. Щоправда, перемога над столичною командою дозволить солігорцям скоротити відставання від Іслочі до одного пункту, адже щільність у турнірній таблиці вражає.

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На тижні Шахтар феєрично обіграв Динамо Брест у Кубку Білорусі, але не зміг вийти у фінал, позаяк програв у першому поєдинку. Цікаво, що минулих вихідних підопічні Вернидуба розібралися з динамівцями ще й у чемпіонаті. Загалом, Шахтар у 6 турах здобув 2 перемоги, двічі зіграв унічию та двічі програв.

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Шахтар Солігорськ – Іслоч: онлайн-відеотрансляція матчу