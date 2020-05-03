Вернидуб и его Шахтер пытаются одолеть одного из лидеров чемпионата Беларуси – онлайн-видеотрансляция матча

Шахтер Солигорск принимает Ислочь в 7-м туре чемпионата Беларуси. Прямая видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер Солигорск – Ислочь стартует в 20:00. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы – гости занимают 3 место в чемпионате, а подопечные Юрия Вернидуба пока только 14. Правда, победа над столичной командой позволит солигорцы сократить отставание от Ислочи до одного пункта, ведь плотность в турнирной таблице впечатляет.

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На неделе Шахтер феерично обыграл Динамо Брест в Кубке Беларуси, но не смог выйти в финал, поскольку проиграл в первом поединке. Интересно, что в минувшие выходные подопечные Вернидуба разобрались с динамовцами еще и в чемпионате. В целом, Шахтер в 6 турах одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и дважды проиграл.

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Шахтер Солигорск – Ислочь: онлайн-видеотрансляция матча