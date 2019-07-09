Вернидуб розповів про проблеми під час роботи з легіонерами

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями від співпраці з представниками різних країн.

"З усіх іноземців найскладніші характери у африканців, з ними доводиться найважче. Нігерійці, наприклад, у нас було молоде дарування Бонавентуре, якого нам вдалося розкрутити і продати.

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Бразильці відрізняються кращою технікою, координацією, за характером до них можна знайти підхід. Не повинно бути більше 3 бразильців в клубі. Є, звичайно, й інша статистика, Шахтар з 7-а бразильцями показує яскравий футбол.

Була спроба у Львова в минулому чемпіонаті, в заявці 14 або 15 бразильців. Але тоді треба і бразильського тренера запрошувати. Є бразильці, які ставляться з любов'ю до нашої країни, швидко розуміли мову. А є ті, яких не змусиш", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ХSPORT.

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