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Вернидуб рассказал о проблемах при работе с легионерами

19:45 211 Читати українською
Вернидуб рассказал о проблемах при работе с легионерами
Юрий Вернидуб / Фото официального сайта Зари

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от сотрудничества с представителями разных стран.

"Из всех иностранцев сложные характеры у африканцев, с ними приходится труднее всего. Нигерийцы, например, у нас было молодое дарование Бонавентуре, которого нам удалось раскрутить и продать.

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Бразильцы отличаются лучшей техникой, координацией, по характеру к ним можно найти подход. Не должно быть более 3 бразильцев в клубе. Есть, конечно, и другая статистика, Шахтер с 7-ю бразильцами показывает яркий футбол.

Была попытка у Львова в прошлом чемпионате, в заявке 14 или 15 бразильцев. Но тогда надо и бразильского тренера приглашать. Есть бразильцы, которые относятся с любовью к нашей стране, быстро понимали язык. А есть те, которых не заставишь", – сказал Вернидуб в интервью ХSPORT.

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Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре
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