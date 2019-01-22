Вернидуб розповів про найбільш незвичний подарунок на день народження

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб, який сьогодні, 22 січня, святкує свій 53-й день народження, розповів, як відзначатиме цю дату.

"Можливо, увечері зберемося буквально на годинку тренерським штабом, поспілкуємося. Робота, перш за все. Відпочивати будемо після закінчення сезону. За традицією замовляється великий торт. Задуємо свічки і поділимо його на всю команду.

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Найбільш незвичний подарунок? Напевно, від команди на 50 років – срібна козацька булава, яка красується в моєму кабінеті.

Підготовка до сезону? Слава Богу, всі живі-здорові. Єдиний мінус полягає в тому, що погода зараз не найкраща, йдуть дощі. Хоча поля поки в нормальному стані, ми вчора провели два заняття", – цитує Вернидуба Команда 1.

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