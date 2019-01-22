Вернидуб рассказал о самом необычном подарке на день рождения

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб, который сегодня, 22 января, празднует свой 53-й день рождения, рассказал, как будет отмечать эту дату.

"Возможно, вечером соберемся буквально на часок тренерским штабом, пообщаемся. Работа, прежде всего. Отдыхать будем после окончания сезона. По традиции заказывается большой торт. Задуем свечи и поделим его на всю команду.

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Самый необычный подарок? Наверное, от команды на 50 лет – серебряная казацкая булава, которая красуется в моем кабинете.

Подготовка к сезону? Слава Богу, все живы-здоровы. Единственный минус заключается в том, что погода сейчас не самая лучшая, идут дожди. Хотя поля пока в нормальном состоянии, мы вчера провели два занятия", – цитирует Вернидуба Команда 1.

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