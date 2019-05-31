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Вернидуб: Рішення про відхід з Зорі було прийняте після розмови з президентом клубу

17:16 575 Читать на русском
Вернидуб: Рішення про відхід з Зорі було прийняте після розмови з президентом клубу
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб прокоментував свою відставку з посади.

"Після гри проти Маріуполя сказав хлопцям в роздягальні, що відбудуться переговори з президентом клубу, після чого буде зрозуміло, чи продовжу роботу в Зорі. Сьогодні після розмови з президентом офіційний сайт Зорі оголосив інформацію про рішення розлучитися за взаємною згодою сторін.

Вернидуб покинув Зорю

Все так і є. Ми поспілкувалися і прийняли рішення. Життя триває. Зі мною чи без мене Зоря повинна ще домогтися багатьох успіхів і найкращих результатів. Буду вболівати з чистим серцем за дорогу мені команду.

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Якщо ми на п'ятому місці, значить, так, напевно, і є. Причини? Не будемо зараз про це говорити. Я дев'ять років віддав цій команді. Я любив, люблю і будуть любити Зорю, щоб не відбувалося. Рано чи пізно такі моменти настають, тому треба ставитися до цього нормально", – цитує Вернидуба Sportarena.

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