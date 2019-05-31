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Вернидуб: Решение об уходе из Зари было принято после разговора с президентом клуба

17:16 82 Читати українською
Вернидуб: Решение об уходе из Зари было принято после разговора с президентом клуба
Юрий Вернидуб / фото ФК Заря

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб прокомментировал свою отставку с должности.

"После игры против Мариуполя сказал ребятам в раздевалке, что состоятся переговоры с президентом клуба, после чего будет понятно, продолжу ли работу в Заре. Сегодня после разговора с президентом официальный сайт Зари объявил информацию о решении расстаться по взаимному согласию сторон.

Вернидуб покинул Зарю

Все так и есть. Мы пообщались и приняли решение. Жизнь продолжается. Со мной или без меня Заря должна еще добиться многих успехов и лучших результатов. Буду болеть с чистым сердцем за дорогую мне команду.

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Если мы на пятом месте, значит, так, наверное, и есть. Причины? Не будем сейчас об этом говорить. Я девять лет отдал этой команде. Я любил, люблю и будут любить Зарю, чтобы не происходило. Рано или поздно такие моменты наступают, поэтому надо относиться к этому нормально", – цитирует Вернидуба Sportarena.

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