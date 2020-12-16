Ярослав Ракицький став одним з головних героїв битви Зеніта і Спартака.

Чемпіонат Росії, 19 тур

Зеніт – Спартак М – 3:1

Голи: Азмун, 8, Ракицький, 73, Дзюба, 90+4 – Ловрен, 22 (аг)

Перед матчем суперників розділяли 3 очки, тому гості могли зрівнятися із Зенітом на вершині таблиці. Втім, пітерці мали величезну перевагу і вже на 8 хвилині вийшли вперед зусиллями Азмуна.

Лунін мучиться через страхи Зідана – принизлива роль і невтішний прогноз з Іспанії

Господарі повинні були громити Спартак до перерви, але все зіпсував Ловрен. Зірковий хорват вирішив скинути м'яч голкіперу і провалився. Груди Деяна виявилися настільки дубовими, що шкіряний просто перелетів шокованого Луньова.

Рятувати ситуацію довелося Ракицькому. Саме екс-гравець Шахтаря довів до логічного завершення шалений натиск Зеніта у другій половині. Після подачі кутового м'яч прилетів на ліву ногу Ярославу, і той з льоту розстріляв ворота Спартака. У компенсований час москвичів добив Дзюба – 3:1.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо

Автогол Ловрена:

Гол Ракицького: