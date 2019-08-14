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Вернидуб: Пропозицій очолити Динамо я не отримував

15:22 3874 Читать на русском
Вернидуб: Пропозицій очолити Динамо я не отримував
Юрій Вернидуб / Фото офіційного сайту Зорі

Екс-головний тренер Зорі Юрій Вернидуб повідомив Футбол 24, що поки не отримував запрошення від київського Динамо.

"Ні, таких пропозицій не було. Чи цікавий мені варіант з Динамо? Мені зараз немає чого про це думати.

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Коли щось з'явиться, тоді можна про щось казати. Поки що я навіть про це не думаю. Тому що, знову ж таки, поки не бачу в цьому сенсу", – сказав він у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, 53-річний фахівець покинув Зорю після сезону 2018/19 і наразі перебуває у відпустці.

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