Вернидуб: Предложений возглавить Динамо я не получал

Овертайм — 17:00 50
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"Ходил небритый, в потертых джинсах, опаздывал на тренировку": почему стоит прочитать бестселлер о Юргене Клоппе
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"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіруЛига чемпионов — 13:30 1550
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Хацкевич и Динамо снова пролетели мимо ЛЧ – кто виноват в 3-м подряд фиаско и оправданна ли отставка?Лига чемпионов — 13:25 402
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"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионовЛига Европы — 11:24 1782
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Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019Суперкубок УЕФА — 08:00 627