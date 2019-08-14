Вернидуб: Предложений возглавить Динамо я не получал

Экс-главный тренер Зари Юрий Вернидуб сообщил Футбол 24, что пока не получал приглашения от киевского Динамо.

"Нет, таких предложений не было. Интересен ли мне вариант с Динамо? Мне сейчас нечего об этом думать.

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Если что-то появится, тогда можно о чем-то говорить. Пока я даже об этом не думаю. Потому что, опять же, пока не вижу в этом смысла", – сказал он в комментарии Футбол 24.

Напомним, 53-летний специалист покинул Зарю после сезона 2018/19 и сейчас находится в отпуске.

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