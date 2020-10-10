Як відомо, справи у новачка елітного дивізіону – львівського Руха – в УПЛ йдуть не найкращим чином. Команда після 5-ти турів посідає у турнірній таблиці передостанню сходинку, маючи у своєму активі лише дві нічиї та три поразки.

Рух веде переговори з Вернидубом, – ЗМІ

Як наслідок, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про можливі зміни на тренерському містку львівського клубу. Зокрема, повідомлялось про відновлення переговорів між президентом клубу Григорієм Козловським та 54-річним українським фахівцем Юрієм Вернидубом.

Видання Footboom вирішило напряму зв'язатись з екс-наставником Зорі, аби прояснити вищезгадану ситуацію. Вернидуб доволі лаконічно відповів на чутки, не підтвердивши, але й не спростувавши їх: "Без коментарів. Коли щось буде і щось дійсно відбудеться, тоді й поговоримо".

Нагадаємо, останнім місцем роботи Вернидуба був солігорський Шахтар, який він покинув 31 серпня. Білоруський клуб на той момент очолював турнірну таблицю чемпіонату.

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