Как известно, дела у новичка элитного дивизиона – львовского Руха – в УПЛ идут не лучшим образом. Команда после 5-ти туров занимает в турнирной таблице предпоследнюю строчку, имея в своем активе лишь две ничьи и три поражения.

Рух ведет переговоры с Вернидубом, – СМИ

Как следствие, сегодня в СМИ появилась информация о возможных изменениях на тренерском мостике львовского клуба. В частности, сообщалось о возобновлении переговоров между президентом клуба Григорием Козловским и 54-летним украинским специалистом Юрием Вернидубом.

Издание Footboom решило напрямую связаться с экс-наставником Зари, чтобы прояснить вышеупомянутую ситуацию. Вернидуб довольно лаконично ответил на слухи, не подтвердив, но и не опровергнув их: "Без комментариев. Если что-то будет и что-то действительно произойдет, тогда и поговорим".

Напомним, последним местом работы Вернидуба был солигорский Шахтер, который он покинул 31 августа. Белорусский клуб на тот момент возглавлял турнирную таблицу чемпионата.

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