Юрій Вернидуб у перший рік роботи на чолі Шерифа змушений задовольнитися лише перемогою в чемпіонаті.

Суперкубок Молдови

Сфинтул Георге – Шериф – 2:2 (4:2 у с.п.)

Голи: Санья, 55, Літвяков, 90+2 – Бізяк, 53, Бєлоусов, 84

Команди завершили перший тайм без голів, відклавши все найцікавіше на другу половину. На 53-й хвилині Бізяк вивів Шериф уперед, але суперник дуже скоро відповів своїм голом. Під завісу зустрічі історія повторилася. Шериф забив удруге і готувався святкувати завоювання трофея. Не склалося – у компенсований час Литвяков рятує Сфинтул Георге.

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Регламент Суперкубка Молдови не передбачає екстратаймів, тому команди відразу взялися за серію пенальті. Всі гравці Сфинтул Георге били безпомилково, натомість у складі чинного чемпіона схибили двоє – Петро і Дуланто.

Юрій Вернидуб розкішно дебютував у чемпіонаті Молдови, а от з кубковими змаганнями виникли проблеми. Місяць тому команда українського фахівця програла національний Кубок тому-таки Сфинтул Георге у тій-таки серії пенальті.

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