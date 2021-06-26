Форвард Фенербахче Мбвана Саматта може приєднатись до Гента в літнє трансферне вікно.

Гент у пошуках потенційної заміни Роману Яремчуку звернув увагу на колишнього партнера Руслана Маліновського в Генку – Мбвану Саматту, повідомляє voetbal24.be з посиланням на журналіста Екрема Конура.

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Зазначається, що "буйволи" спробують зробити усе можливе, аби придбати нападника Фенербахче. Єдиною перешкодою трансферу може стати висока зарплатня Саматти. Конкуренцію у боротьбі за гравця складуть Генк, Андерлехт та Брюгге. До слова, Саматта не надто вдало провів минулий сезон у складі Фенербахче, провівши 30 матчів та відзначившись 6 голами.

Нагадаємо, Гент хоче виручити за трансфер Яремчука 25-30 мільйонів євро. Раніше повідомлялось про інтерес до українця з боку Вест Хема, Вольфсбурга та Мілана.

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