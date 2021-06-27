Юрий Вернидуб в первый год работы во главе Шерифа вынужден довольствоваться лишь победой в чемпионате.

Суперкубок Молдовы

Сфынтул Георге – Шериф – 2:2 (4:2 в с.п.)

Голы: Санья, 55, Литвяков, 90+2 – Бизяк, 53, Белоусов, 84

Команды завершили первый тайм без голов, отложив все самое интересное на вторую половину. На 53-й минуте Бизяк вывел Шериф вперед, но соперник очень скоро ответил своим голом. Под занавес встречи история повторилась. Шериф забил во второй раз и готовился праздновать завоевание трофея. Не сложилось – в компенсированное время Литвяков спасает Сфынтул Георге.

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Регламент Суперкубка Молдовы не предусматривает экстратаймы, поэтому команды сразу взялись за серию пенальти. Все игроки Сфынтул Георге били безошибочно, а вот в составе действующего чемпиона ошиблись двое – Петро и Дуланто.

Юрий Вернидуб роскошно дебютировал в чемпионате Молдовы, а вот с кубковым соревнованиями возникли проблемы. Месяц назад команда украинского специалиста проиграла национальный Кубок тому же Сфынтулу Георге в той же серии пенальти.

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