Головний тренер криворіжців намагається не відставати від підопічних у вмінні вправлятися з м'ячем.

На одному з тренувань 56-річний Вернидуб виконав популярний серед футболістів трюк. Тренер пробив по воротах з нульового кута (а, можливо, навіть з-за лінії воріт). Юрій Миколайович закрутив м'яч так, що той влетів у сітку.

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Нагадаємо, Вернидуб поєднує роботу в Кривбасі з військовою службою в Збройних Силах України. Наставник одразу після початку повномасштабної війни покинув Шериф, який очолював на той момент, і пішов захищати Україну. Згодом Вернидуб отримав дозвіл стати тренером криворізької команди та підписав контракт на 3 роки.

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