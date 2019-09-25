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Вернидуб пригадав суперечки з Рафаїловим

16:53 249 Читать на русском
Вернидуб пригадав суперечки з Рафаїловим
Юрій Вернидуб / соцмережі

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів, через що сперечався з генеральним директором Сергієм Рафаїловим.

"Нудно не було: постійні суперечки з генеральним директором Сергієм Рафаїловим щодо футболістів: обіцянки, що приїдуть новачки, але нікого немає. Ти вже розумієш, що потрібно сподіватися на тих, хто є, починаєш з ними працювати, розмовляти і забивати в голову психологію переможців.

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Хотілося б, як і будь-якого іншого тренера в провідних європейських клубах, щоб додали свіжу кров, а не забирали лідерів. Думаю, в такому клубі одне задоволення працювати. Знаєш, що у тебе все добре", – цитує Вернидуба UA-Футбол.

Юрій Вернидуб очолював Зорю з 2011 по 2019 роки, двічі потрапивши у груповий етап Ліги Європи.

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Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Сергій Рафаїлов
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