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Вернидуб вспомнил споры с Рафаиловым

16:53 61 Читати українською
Вернидуб вспомнил споры с Рафаиловым
Юрий Вернидуб / соцсети

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал, из-за чего спорил с генеральным директором Сергеем Рафаиловым.

"Скучно не было: постоянные споры с генеральным директором Сергеем Рафаиловым по поводу футболистов: обещания, что приедут новички, но никого нет. Ты уже понимаешь, что нужно надеяться на тех, кто есть, начинаешь с ними работать, разговаривать и вбивать в голову психологию победителей.

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Хотелось бы, как и любому другому тренеру в ведущих европейских клубах, чтобы добавили свежую кровь, а не забирали лидеров. Думаю, в таком клубе одно удовольствие работать. Знаешь, что у тебя все хорошо", – цитирует Вернидуба UA-Футбол.

Юрий Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы, дважды попав в групповой этап Лиги Европы.

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Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Сергей Рафаилов
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