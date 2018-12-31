Вернидуб: Позаяк наступний рік – це рік свині, не хочу отримати свиню від гравців Зорі

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб оригінально привітав українців з Новим роком.

"Почну з жарту. Так як наступний рік буде роком свині, то хотілося б, щоб футболісти мені не підклали якусь свиню протягом календарного року. Як і в результаті, так і у всьому іншому. Хочеться, щоб все було на позитиві.

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Що стосується очікувань, як від громадянина України, то дуже хотілося б тільки одного: миру, добра і взаєморозуміння. Щоб всі негаразди в нашій країні закінчилися. У прийдешньому році нас чекають вибори Президента України. Сподіваюся, що вони пройдуть вдало і ми, українці, нарешті зможемо вибрати дійсно гідну людину. Такого, який зміг би привести нашу країну до економічного прогресу та стабільності. Але найголовніше – до миру.

Бажаю всім громадянам України, щоб вони любили і цінували свою країну. Якою б вона не була і що б про неї не говорили, а це наша батьківщина. Для нас вона повинна бути єдиною і неподільною", – цитує Вернидуба журналіст В'ячеслав Кульчицький у facebook.

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