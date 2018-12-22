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Вернидуб: Не ми прийшли в Росію і щось вимагаємо, а Росія прийшла до нас

09:46 1673 Читать на русском
Вернидуб: Не ми прийшли в Росію і щось вимагаємо, а Росія прийшла до нас
Юрій Вернидуб / фото із соцмереж

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про своє відношення до агресії з боку Росії.

"Як зараз можна дружити з Росією? Коли мені кажуть: "Що ви скажете з цього приводу?". Я завжди кажу: "Хлопці, та не ми прийшли в Росію і щось вимагаємо у Росії, а Росія прийшла до нас. Я не зрозумію, що вона хоче. Ми самі розібралися б, я впевнений в цьому. Але ми ж не прийшли до Ростова або під Ростов і там стоїмо". Наскільки я знаю і бачу – навпаки. Так як я повинен до цього ставитися?

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Я не боюся цього, тому що я громадянин України. Я тут народився, виріс, живу. Мені ця країна, як би не парадоксально, дала все. Я став тим, ким я є на даний момент. Моє прізвище – Вернидуб. Звуть – Юра. Я повністю радий. Мене так батьки виховали.

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Як я повинен відповідати? Чому я повинен не любити свою країну? Мені теж може багато речей не подобатися – президент, прем'єр-міністр, хто завгодно. Але люди тут прекрасні. Так ви включіть музику українською мовою. Так краще мови – немає. Мене аж захоплює, коли про це говорю", – цитує Вернидуба Tribuna.com.

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