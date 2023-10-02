"Рух у різних епізодах був на крок попереду, тому й виграв. Хоча гра нам давалася. Ми 1:0 вигравали.

Кривбас – Рух – 1:3 – відео голів та огляд поєдинку

Якби ми реалізували моменти, які створили на початку другого тайму, гра була б зовсім іншою. Ми не реалізували, суперник забив м'яч після кутового, гарно на добиванні зіграв Руніч. Потім призначили пенальті. Не знаю, був він чи ні. Є судді, нехай вони розбирають. Ми трохи опустили руки. Коли отримали третій, то почали грати, але було вже пізно.

Боротьба у верхній частині турнірної таблиці стає ще кращою. Нам треба не вішати голову, проаналізувати, що сталося, та готуватись до матчу з Чорноморцем", – сказав Вернидуб у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Кривбас не зумів скористатись осічкою Шахтаря і обійти "гірників" у турнірній таблиці, залишившись другим.

Рух залишив Шахтар лідером УПЛ – "жовто-чорні" шокували Кривбас трьома голами, здобувши вольову перемогу