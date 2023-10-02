"Рух в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл. Хотя игра нам давалась. Мы 1:0 выигрывали.

Кривбасс – Рух – 1:3 – видео голов и обзор поединка

Если бы мы реализовали моменты, которые создали в начале второго тайма, игра была бы совсем другой. Мы не реализовали, соперник забил мяч после углового, хорошо на добивании сыграл Рунич. Затем назначили пенальти. Не знаю, был он или нет. Есть судьи, пусть они разбирают. Мы немного опустили руки. Когда получили третий, то начали играть, но было уже поздно.

Борьба в верхней части турнирной таблицы становится еще лучше. Нам надо не вешать голову, проанализировать, что произошло, и готовиться к матчу с Черноморцем", – сказал Вернидуб в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Кривбасс не сумел воспользоваться осечкой Шахтера и обойти "горняков" в турнирной таблице, оставшись вторым.

Рух оставил Шахтер лидером УПЛ – "желто-черные" шокировали Кривбасс тремя голами, одержав волевую победу