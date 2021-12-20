Напередодні вже стало відомо, що команду очолить Станіслав Черчесов. Сьогодні про це оголосили на офіційному сайті, не розкривши деталей співпраці.

Ференцварош у першому матчі без тренера обіграв Гонвед – команда Зубкова стала зимовим чемпіоном

До слова попереднім місцем роботи 58-річного фахівця була збірна Росії. На чолі своєї національної команди Черчесов дійшов до чвертьфіналу домашнього ЧС-2018, а на Євро-2020 команда не змогла вийти з групи. Влітку його звільнили.

Нагадаємо, Ференцварош вирішив попрощатися з Петером Штегером через провал у єврокубках, де Ференцварош вилетів з ЛЧ у кваліфікації і став останнім у своїй групі ЛЄ. Водночас на перерву в чемпіонаті Угорщини команда, за яку грає Олександр Зубков, пішла зимовим чемпіоном.

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