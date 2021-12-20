Ференцварош офіційно призначив нового наставника – Зубкова тренуватиме екс-керманич збірної Росії
Чинний чемпіон Угорщини на старті зимової перерви оголосив ім'я нового головного тренера.
Напередодні вже стало відомо, що команду очолить Станіслав Черчесов. Сьогодні про це оголосили на офіційному сайті, не розкривши деталей співпраці.
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До слова попереднім місцем роботи 58-річного фахівця була збірна Росії. На чолі своєї національної команди Черчесов дійшов до чвертьфіналу домашнього ЧС-2018, а на Євро-2020 команда не змогла вийти з групи. Влітку його звільнили.
Нагадаємо, Ференцварош вирішив попрощатися з Петером Штегером через провал у єврокубках, де Ференцварош вилетів з ЛЧ у кваліфікації і став останнім у своїй групі ЛЄ. Водночас на перерву в чемпіонаті Угорщини команда, за яку грає Олександр Зубков, пішла зимовим чемпіоном.
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