toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО УПЛ

Вернидуб назвав дві позиції, на які Зоря шукає новачків

11:25 219 Читать на русском
Вернидуб назвав дві позиції, на які Зоря шукає новачків
Юрій Вернидуб / фото: Михайло Козелко

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб оцінив результати команди в УПЛ та розповів про трансферні плани клубу.

"Як я можу бути задоволеним, якщо таке відставання від п'єдесталу. Тим не менш, ми не дивимося, що відбувається у нас за спиною, команді потрібно дивитися тільки вперед.

Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛ

Не потрібно забувати, що олександрійці конкурують з Динамо за другу позицію. Втім, поки у нас будуть хоч найменші шанси піднятися вище четвертого місця, ми будемо битися. Некоректно з мого боку давати коментарі. Для цього потрібно перебувати всередині колективу. Але саме зараз Олександрія на третьому місці, значить, вона того заслуговує.

Сподіваюсь на краще. Знову ж таки, президент запевнив, що взимку ніхто продаватися не буде. А по можливості ще й посилимося. Ми шукаємо нападника і креативного півзахисника в середину поля.

Вернидуб: Президент запевнив, що Зоря взимку нікого не продаватим

До багатьох футболістам Зорі є інтерес з боку інших клубів. І, наскільки мені відомо, вони користуються непоганим попитом. У тому, що пишуть в пресі, є частка правди", – сказав Вернидуб порталу Команда 1.

Теги
Трансфери Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
48
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук