Вернидуб назвав дві позиції, на які Зоря шукає новачків

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб оцінив результати команди в УПЛ та розповів про трансферні плани клубу.

"Як я можу бути задоволеним, якщо таке відставання від п'єдесталу. Тим не менш, ми не дивимося, що відбувається у нас за спиною, команді потрібно дивитися тільки вперед.

Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛ

Не потрібно забувати, що олександрійці конкурують з Динамо за другу позицію. Втім, поки у нас будуть хоч найменші шанси піднятися вище четвертого місця, ми будемо битися. Некоректно з мого боку давати коментарі. Для цього потрібно перебувати всередині колективу. Але саме зараз Олександрія на третьому місці, значить, вона того заслуговує.

Сподіваюсь на краще. Знову ж таки, президент запевнив, що взимку ніхто продаватися не буде. А по можливості ще й посилимося. Ми шукаємо нападника і креативного півзахисника в середину поля.

Вернидуб: Президент запевнив, що Зоря взимку нікого не продаватим

До багатьох футболістам Зорі є інтерес з боку інших клубів. І, наскільки мені відомо, вони користуються непоганим попитом. У тому, що пишуть в пресі, є частка правди", – сказав Вернидуб порталу Команда 1.