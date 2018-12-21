Вернидуб: Президент запевнив, що Зоря взимку нікого не продаватиме

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про трансферні плани команди на зиму.

"Відставання на 8 очок від Олександрії, яка йде на третьому місці, бентежить. Але щоб вести мову про це відставання і про те, як його постаратися ліквідувати, спочатку потрібно вирішити завдання потрапляння до першої шістки. Не все так просто, але потрібно боротися до кінця.

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Нещодавно я зустрічався з президентом нашого клубу, і він мене запевнив, що взимку нікого продавати не будемо. А там життя покаже.

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Що ж стосується придбань, то, як я вже говорив, поки страждають дві позиції – нападника і плеймейкера, від якого багато в чому залежала б побудова нашої гри", – цитує Вернидуба Спорт-Експрес.