"Це велика радість. Тим паче у такий час. Це потрібно було. Я вважаю, що нинішня збірна – найсильніша з часів Незалежності України. Тому ці хлопці повинні бути там і гідно нас представити на чемпіонаті Європи. Чому так легко дали забити ісландцям? Зараз такий час, що немає слабких якихось команд. Всі навчилися грати у футбол. Боснійці чи ісландці – класні команди. Якщо на папері це виглядає якось не надто потужно, то насправді це інакше.

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У них добре поставлена гра від оборони. Вони грали компактно і перекривали всі зони. Тому їм набагато легше вибігати у атаки, коли за спинами наших хлопців є простір. Це дуже тяжко нейтралізувати. Десь високий рівень і клас десятого номера збірної Ісландії, який вдало розібрався у ситуації.

А те, що Маліновський впав, це просто нещасний випадок. А потім, коли вже був простір, то Гудмундссон і проявив свою майстерність. Я думаю, що Україна це і сама розуміє, без мого аналізу. Вони переглянуть все і виправлять помилки", – поділився Віталій Вернидуб у коментарі NV.ua.

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