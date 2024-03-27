“Это большая радость. Тем более в такое время. Это нужно было. Я считаю, что нынешняя сборная – самая сильная со времен Независимости Украины. Поэтому эти ребята должны быть там и достойно нас представить на чемпионате Европы. Почему так легко дали забить исландцам? Сейчас такое время, что нет слабых каких-то команд. Все научились играть в футбол. Боснийцы или исландцы – классные команды. Если на бумаге это выглядит как-то не слишком мощно, то на самом деле это иначе.

"Я горжусь быть украинцем": Зинченко рассекретил победную установку Реброва в перерыве матча с Исландией

У них хорошо поставленная игра от обороны. Они играли компактно и перекрывали все зоны. Поэтому им гораздо легче выбегать в атаки, когда за спинами наших ребят есть пространство. Это очень тяжело нейтрализовать. Где-то высокий уровень и класс десятого номера сборной Исландии, который удачно разобрался в ситуации.

А то, что Малиновский упал, это просто несчастный случай. А потом, когда уже было пространство, то Гудмундссон и проявил свое мастерство. Я думаю, что Украина это и сама понимает, без моего анализа. Они пересмотрят все и исправят ошибки", – поделился Виталий Вернидуб в комментарии NV.ua.

"Когда попросили не бомбить НПЗ": Ребров – в Голливуд, уровень Блохина, Шуфрич стебет россиян – наше контрнаступление на Евро-2024