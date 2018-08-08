Вернидуб: Брага була б серед лідерів в УПЛ

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти португальської Браги.

"Готувалися до гри, чекали її. Попався сильний суперник, команда постійно бере участь в єврокубках. Один з лідерів в Португалії поряд з Порту, Бенфікою і Спортінгом. Це говорить про те, що команда досить сильна і серйозна.

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Команду ми добре вивчили, залишилося вийти на поле і показати видовищну і хорошу гру. Брага може становити конкуренцію всім грандам Португалії. Єдина різниця – в фінансовому плані.

Якби Брага виступала в УПЛ, то була б теж серед лідерів. Що стосується складу на матч, то в принципі визначився з ним на 80-90%", – цитує Вернидуба видання sportarena.

Нагадаємо, матч Зоря – Брага відбудеться завтра, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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