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Вернидуб: Брага була б серед лідерів в УПЛ

19:47 257 Читать на русском
Вернидуб: Брага була б серед лідерів в УПЛ
Юрій Вернидуб / Фото 2000.ua

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти португальської Браги.

"Готувалися до гри, чекали її. Попався сильний суперник, команда постійно бере участь в єврокубках. Один з лідерів в Португалії поряд з Порту, Бенфікою і Спортінгом. Це говорить про те, що команда досить сильна і серйозна.

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Команду ми добре вивчили, залишилося вийти на поле і показати видовищну і хорошу гру. Брага може становити конкуренцію всім грандам Португалії. Єдина різниця – в фінансовому плані.

Якби Брага виступала в УПЛ, то була б теж серед лідерів. Що стосується складу на матч, то в принципі визначився з ним на 80-90%", – цитує Вернидуба видання sportarena.

Нагадаємо, матч Зоря – Брага відбудеться завтра, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
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год
:
42
хв
Брага
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Зоря Зоря Брага Брага Зоря - Брага Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Ліга Європи
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