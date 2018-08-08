Вернидуб: Брага была бы среди лидеров в УПЛ

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против португальской Браги.

"Готовились к игре, ждали ее. Попался сильный соперник, команда постоянно участвует в еврокубках. Один из лидеров в Португалии рядом с Порту, Бенфикой и Спортингом. Это говорит о том, что команда достаточно сильна и серьезная.

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Команду мы хорошо изучили, осталось выйти на поле и показать зрелищную и хорошую игру. Брага может составлять конкуренцию всем грандам Португалии. Единственная разница – в финансовом плане.

Если бы Брага выступала в УПЛ, то была бы тоже среди лидеров. Что касается состава на матч, то в принципе определился с ним на 80-90%", – цитирует Вернидуба издание sportarena.

Напомним, матч Шахтер – Брага состоится завтра, 9 августа, в Запорожье. Начало в 21:30.

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