Вернидуб – про розгромну поразку від Шахтаря: Не варто робити трагедію

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував поразку своїх підопічних у поєдинку 24-го туру УПЛ від Шахтаря (0:3).

"Можу привітати Шахтар з перемогою. Вони сьогодні були сильнішими. Рахунок говорить сам за себе. Намагалися чинити опір, але не вийшло. Трагедії робити не варто. Потрібно рухатися вперед.

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Подвійна заміна на 61-й хвилині? Пропустили гол на початку другого тайму. До слова, Шахтар забив дуже хороший м'яч. Розрізали наш правий фланг, як ніж масло. Рахунок став 2:0. Але ще був час. Хотілося збільшити швидкість. Якби забили, то шанси б з'явилися. Випустив досить швидких футболістів – Громова і Кабаєва.

Претензії до суддівства? У мене претензій вже рік немає. У нас суперсудді. Про що тут говорити.

Розслабленість через відсутність ключових гравців Шахтаря? Розслаблятись можна в лазні. На грі, думаю, ніхто не розслабляється. У Шахтаря досить серйозна лава запасних. Такий клуб, як Шахтар не братиме безкоштовних гравців. Думаю, ці футболісти коштують тих грошей, які були за них заплачені", – цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.

Після поразки Зоря залишається на 5-й сходинці, маючи в активі 32 очки.

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