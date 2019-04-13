Фонсека пообіцяв подарувати Вернидубу пляшку портвейну після розгрому Шахтаря над Зорею

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від поєдинку 24-го туру проти Зорі (3:0).

"Чудовий результат в матчі, де важливо було перемогти. Із Зорею завжди дуже складно, але ми добре почали, забили перший гол і були надійними в обороні. Старт другого тайму також виявився чудовим: після красивої комбінації оформили другий м'яч. Далі правильно продумували гру, діяли успішно, провели кілька виходів в контратаки і забили втретє.

Шахтар – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Всі проявили себе гідно. Для Тете це дебют, Соломон з'явився в старті вдруге, Кайоде досить давно не грав – всі вони провели прекрасний матч. Звичайно, їм ще потрібно багато часу, щоб додати.

Ходять чутки, що після матчів я дарую пляшку портвейну тренерам інших клубів? Так, це правда, але не завжди. Сьогодні я теж привіз пляшку і Юрій Вернидуб її отримає.

Півфінальна зустріч у Кубку України проти СК Дніпро-1? Сьогодні почну вивчати суперника. Півфінал Кубка дуже важливий для нас, і ми постараємося випустити найкращий склад. Може бути, що кілька хлопців втомилися після минулих матчів, але ми ні в якому разі не відступимо від своєї мети пройти далі. Не варто забувати, що СК Дніпро-1 дуже сильний. Ми підійдемо до цієї зустрічі як до фіналу", – цитує Фонсеку офіційний сайт клубу.

Після 24-х турів УПЛ Шахтар лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Динамо на 7 очок.

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