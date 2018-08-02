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Вернер розповів, де продовжить кар'єру

16:07 436 Читать на русском
Вернер розповів, де продовжить кар'єру
Тімо Вернер / Фото Reuters

Форвард РБ Лейпциг і збірної Німеччини Тімо Вернер поділився думками щодо свого майбутнього.

"В кінці минулого сезону я думав: яким може бути моє майбутнє? Що мені слід робити далі? Але зараз я відмовився від цих думок. Я повністю зосереджений на футболі і хочу добитися успіхів з Лейпцигом, повернутися в Лігу чемпіонів.

Нагельсманн очолить РБ Лейпциг після сезону 2018/19

Нагельсманн – один з найкращих тренерів в Німеччині. Призначення такого тренера є передумовою для всіх команд в лізі. Багато клубів теж були зацікавлені в ньому. Безумовно, призначення Нагельсманна вплинуло на моє рішення. Буду радий попрацювати разом з ним", – цитує Вернера Daily Mail.

Нагадаємо, раніше Баварія розглядала Тімо Вернера як потенційну заміну Роберту Лєвандовскі, який хоче покинути мюнхенців.

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Теги
Трансфери Німеччина Баварія Баварія РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Чемпіонату Німеччини Тімо Вернер Тімо Вернер
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