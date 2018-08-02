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Вернер рассказал, где продолжит карьеру

16:07 124 Читати українською
Вернер рассказал, где продолжит карьеру
Тимо Вернер / Фото Reuters

Форвард РБ Лейпциг и сборной Германии Тимо Вернер поделился мыслями относительно своего будущего.

"В конце прошлого сезона я думал: каким может быть мое будущее? Что мне следует делать дальше? Но сейчас я отказался от этих мыслей. Я полностью сосредоточен на футболе и хочу добиться успехов с Лейпцигом, вернуться в Лигу чемпионов.

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Нагельсманн – один из лучших тренеров в Германии. Назначение такого тренера является предпосылкой для всех команд в лиге. Многие клубы тоже были заинтересованы в нем. Безусловно, назначение Нагельсманна повлияло на мое решение. Буду рад поработать вместе с ним", – цитирует Вернера Daily Mail.

Напомним, ранее Бавария рассматривала Тимо Вернера как потенциальную замену Роберту Левандовски, который хочет покинуть мюнхенцев.

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Теги
Германия Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансферы Чемпионата Германии Тимо Вернер Тимо Вернер Бавария Бавария
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