Термін контракту Вермалена з Віссел Кобе вийшов, а нову угоду японський клуб не запропонував. Тому бельгієць покидає Японію, йдеться на офіційному сайті.

Вермален перейшов у Віссел Кобе влітку 2019-го, підписавши контракт на 2,5 року. З цим клубом Томас виграв Кубок Японії та продовжував отримувати виклики в збірну Бельгії.

Раніше він виступав за Арсенал і Барселону. Через травми Вермален не став основним у Каталонії, але 4 рази став чемпіоном Іспанії і виграв Лігу чемпіонів.

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