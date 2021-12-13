Вермален покинул Виссел Кобе
15:36 - Читати українською
Бельгийский защитник Томас Вермален остался без клуба.
Срок контракта Вермалена с Виссел Кобе истек, а новое соглашение японский клуб не предложил. Поэтому бельгиец покидает Японию, говорится на официальном сайте.
Вермален перешел в Виссел Кобе летом 2019-го, подписав контракт на 2,5 года. С этим клубом Томас выиграл Кубок Японии и продолжал получать вызовы в сборную Бельгии.
Ранее он выступал за Арсенал и Барселону. Из-за травм Вермален не стал основным в Каталонии, но 4 раза стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
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