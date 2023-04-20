Захисник Арсенала Олександр Зінченко передав гравцям Вереса 20 пар своїх бутс, повідомляє Трендець.

Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом

За взуттям від української легенди вишикувалась черга – приміряв обновку навіть наставник Вереса Юрій Вірт. На жаль, не всі змогли отримати омріяний подарунок – у Зінченка 41-й розмір, тож взуття підійшло не кожному. До слова, частина бутс була передана гравцям молодіжного складу Вереса.

"Санька, дуже дякую, сподіваюсь результат прийде", – сказав захисник рівнян Микола Квасний. "Він так само як і я лівий захисник, тому для мене ці бутси будуть не просто взуттям, а прикладом того, що все під силу, головне працювати", – додав захисник молодіжки Ігор Ромасюк.

Нагадаємо, Верес після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятим, набравши 20 очок.

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