Коуч "синьо-жовтих" Олександр Петраков уважно спостерігає за кандидатами до національної команди.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков сьогодні, 10 лютого, відвідав черговий спаринг Вереса у Туреччині, повідомляє прес-служба рівненського клубу.

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Підопічні Юрія Вірта на очах коуча "синьо-жовтих" поступились боснійському Вележу з рахунком 2:3. За ким саме у складі Вереса спостерігав Петраков, наразі невідомо.

Нагадаємо, вже за півтора місяці (24 березня) збірна України зійдеться зі збірною Шотландії у матчі плей-оф відбору до ЧС-2022. У разі успіху, "синьо-жовті" зіграють із переможцем пари Австрія – Уельс.

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