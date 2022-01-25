"Ми реально оцінюємо свій рівень. Велика подяка головному тренеру Вереса Юрію Вірту, його тренерському штабу та гравцям. Команда після першої частини сезону УПЛ перебуваэ на 9-му місці – це чудова робота для першого сезону в еліті. Керівництво клубу та тренерський штаб вирішили зробити точечні підсилення. Акцент на якість, а не на кількість.

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Ми маємо проблему в тому, що клуб не має своїх вихованців. Ми ведемо активну роботу з командою U-19 та ДЮСШ міста Рівного. Без молоді немає майбутнього у команди. Winter Cup-2022? Добре, що ми беремо участь у цьому змаганні, яке відбувається вперше. У ньому зіграють дуже амбітні команди: Металіст Ярославського, Полісся Буткевича, Чорноморець, який очолив Григорчук.

Для нас велика честь взяти участь у Winter Cup-2022. Упевнений, що він буде дуже яскравим і до нього буде прикуто багато уваги вболівальників. Історія цього турніру лише починається. Можливо, наступного року вже буде дві чи навіть три групи команд-учасниць. Нам довелося скоригувати свій календар під турнір, але для нас це лише плюс. Більше буде матчів, де гравці зможуть проявити себе. Ми знаємо, що футболісти більше люблять грати, аніж тренуватися. Це буде чудово", – поділився Шевчук у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Верес розташувався на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ після першої частини сезону.

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